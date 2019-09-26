Украинская делегация может лишиться права присутствия в зале ПАСЕ, - СМИ
Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной Рады, которая есть в распоряжении "Европейской правды".
Однако в адрес новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнение полномочия старой делегации.
Член делегации Алексей Гончаренко также сообщил, что "если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то поскольку новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация 11.30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая - не приобретет. То есть в Украине не будет никакой делегации в ПАСЕ".
Пока неизвестно, будет ли реализована позиция секретариата, ведь по правилам организации подать список делегации в ПАСЕ нужно в течение 6 месяцев после парламентских выборов. То есть предыдущий состав теряет полномочия 21 января.
Отмечается, что публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса.
"В случае, если в секретариате ПАСЕ исполнят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам", - говорится в сообщении.
Напомним, что делегация Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблеи Совета Европы официально отказалась участвовать в осенней сессии работы организации.
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