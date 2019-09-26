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Espreso.tvОбществоУкраинская делегация может лишиться права присутствия в зале ПАСЕ, - СМИ

Украинская делегация может лишиться права присутствия в зале ПАСЕ, - СМИ


фото: REUTERS
Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе в Верховной Раде, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии. В то же время представители старой делегации, по привычной для Ассамблеи практике, сохраняют право участвовать в работе сессии

Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной Рады, которая есть в распоряжении "Европейской правды".

Однако в адрес новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнение полномочия старой делегации.

Член делегации Алексей Гончаренко также сообщил, что "если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то поскольку новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация 11.30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая - не приобретет. То есть в Украине не будет никакой делегации в ПАСЕ".

Пока неизвестно, будет ли реализована позиция секретариата, ведь по правилам организации подать список делегации в ПАСЕ нужно в течение 6 месяцев после парламентских выборов. То есть предыдущий состав теряет полномочия 21 января.

Отмечается, что публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса.

"В случае, если в секретариате ПАСЕ исполнят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам", - говорится в сообщении.

Напомним, что делегация Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблеи Совета Европы официально отказалась участвовать в осенней сессии работы организации.

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