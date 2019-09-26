Украинцы получат доступ к земельным кадастрам
Об этом во время совещания в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНИАН.
Государственные органы должны обеспечить доступ граждан Украины к различным кадастрам, чтобы они имели полную картину происходящего с теми или иными природными ресурсами.
"В украинцев должна быть информация, как выглядит сегодня территория страны с точки зрения природных ресурсов, земли, права собственности", - сказал он.
При этом Гончарук отметил, что на разработку различных кадастров были потрачены десятки миллионов долларов, однако это не дало нужного результата, что лично он связывает с саботажем этого процесса чиновниками.
Вместе с тем, как сообщил заместитель главы ведомства Александр Краснолуцкий, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра завершит инвентаризацию сельскохозяйственных земель до 1 октября 2020 года.
"В следующем году мы ее 100% завершим ... До вступления в силу закона о рынке земли", - сказал Краснолуцкий во время рабочего совещания в среду, отвечая на вопрос премьер-министра Алексея Гончарука, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, в прошлом году Госгеокадастр обнаружил 1 млн ошибок в кадастре и исправил их.
В этом году заказано инвентаризацию 1 млн га земель, уточнил он.
- Ранее Гончарук рассказал, при каких условиях иностранцы имеют право на украинскую землю
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