Украинцы получат доступ к земельным кадастрам

26 сентября, 2019, 11:55

Инвентаризация земель завершится до 1 октября 2020 года, и украинцы получат доступ ко всем кадастрам

Об этом во время совещания в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНИАН.

Государственные органы должны обеспечить доступ граждан Украины к различным кадастрам, чтобы они имели полную картину происходящего с теми или иными природными ресурсами.

"В украинцев должна быть информация, как выглядит сегодня территория страны с точки зрения природных ресурсов, земли, права собственности", - сказал он.

При этом Гончарук отметил, что на разработку различных кадастров были потрачены десятки миллионов долларов, однако это не дало нужного результата, что лично он связывает с саботажем этого процесса чиновниками.

Вместе с тем, как сообщил заместитель главы ведомства Александр Краснолуцкий, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра завершит инвентаризацию сельскохозяйственных земель до 1 октября 2020 года.

"В следующем году мы ее 100% завершим ... До вступления в силу закона о рынке земли", - сказал Краснолуцкий во время рабочего совещания в среду, отвечая на вопрос премьер-министра Алексея Гончарука, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в прошлом году Госгеокадастр обнаружил 1 млн ошибок в кадастре и исправил их.

В этом году заказано инвентаризацию 1 млн га земель, уточнил он.