Украина и Эквадор подписали соглашение о безвизовом режиме
26 сентября, 2019, 08:39
Министры иностранных дел Украины и Эквадора Вадим Пристайко и Хосе Валенсия подписали соглашение о безвизовом режиме между странами
Об этом Пристайко сообщил в Twitter.
Отмечается, что Эквадор - 21 страна Латинской Америки, с которой у Украины безвизовый режим.
"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз ". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - говорится в сообщении Пристайко.
Соглашение подписали в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН.
Напомним, что Украина также подписала соглашение о безвизе с Колумбией .
Подписано! Эквадор - двадцать первый страна Латинской Америки, с которой будем "безвизовых". Продолжаем открывать двери для наших граждан. pic.twitter.com/aqx3YLbt50- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 сентября 2019
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!