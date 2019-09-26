Украина и Эквадор подписали соглашение о безвизовом режиме

26 сентября, 2019, 08:39

Министры иностранных дел Украины и Эквадора Вадим Пристайко и Хосе Валенсия подписали соглашение о безвизовом режиме между странами

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

Отмечается, что Эквадор - 21 страна Латинской Америки, с которой у Украины безвизовый режим.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз ". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - говорится в сообщении Пристайко.

Соглашение подписали в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН.

Напомним, что Украина также подписала соглашение о безвизе с Колумбией .