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Espreso.tvОбществоУкраина и Эквадор подписали соглашение о безвизовом режиме

Украина и Эквадор подписали соглашение о безвизовом режиме

Министры иностранных дел Украины и Эквадора Вадим Пристайко и Хосе Валенсия подписали соглашение о безвизовом режиме между странами

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

Отмечается, что Эквадор - 21 страна Латинской Америки, с которой у Украины безвизовый режим.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз ". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - говорится в сообщении Пристайко.

Соглашение подписали в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН.

Напомним, что Украина также подписала соглашение о безвизе с Колумбией .

 

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