Украина подписала соглашение о безвизе с Колумбией
25 сентября, 2019, 09:29
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Колумбией
Об этом он сообщил в Twitter.
"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо. Между тем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке", - говорится в сообщении Пристайко.
Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для Украинской. Только что подписали соглашение с моим коллегой @CarlosHolmesTru . Между тем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Продолжение следует! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 24 сентября 2019
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