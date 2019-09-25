Украина подписала соглашение о безвизе с Колумбией

25 сентября, 2019, 09:29

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Колумбией

Об этом он сообщил в Twitter.

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо. Между тем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке", - говорится в сообщении Пристайко.