 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина в ООН: "Крым остается зоной вопиющих нарушений прав и свобод"

Украина в ООН: "Крым остается зоной вопиющих нарушений прав и свобод"


фото: REUTERS
Делегация Украины на общих дебатах в рамках сессии Совета ООН по правам человека осудила нарушения прав человека в Крыму, оккупированном Россией
Об этом сообщает Радио Свобода .
 
"В течение более пяти лет Автономная Республика Крым и город Севастополь остаются зоной наиболее вопиющих нарушений основных свобод и полного игнорирования международных прав человека российской оккупационной администрацией. Как отмечалось в недавнем докладе Генерального секретаря ООН, усилия, направленные на поиск путей обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа в Крым с помощью созданных региональных и международных механизмов контроля за соблюдением прав человека, до сих пор были безуспешными", - говорится в тексте выступления делега ции из Украины.
 
Напомним, 4 сентября ООН опубликовала выводы и рекомендации относительно нарушения прав человека в Крыму
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать