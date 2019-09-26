Украина в ООН: "Крым остается зоной вопиющих нарушений прав и свобод"

26 сентября, 2019, 16:35

Делегация Украины на общих дебатах в рамках сессии Совета ООН по правам человека осудила нарушения прав человека в Крыму, оккупированном Россией

"В течение более пяти лет Автономная Республика Крым и город Севастополь остаются зоной наиболее вопиющих нарушений основных свобод и полного игнорирования международных прав человека российской оккупационной администрацией. Как отмечалось в недавнем докладе Генерального секретаря ООН, усилия, направленные на поиск путей обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа в Крым с помощью созданных региональных и международных механизмов контроля за соблюдением прав человека, до сих пор были безуспешными", - говорится в тексте выступления делега ции из Украины.