Доклад ООН: РФ должен обеспечить доступность образования на украинском языке

4 сентября, 2019, 18:59

ООН опубликовала выводы и рекомендации по поводу нарушения прав человека в Крыму

Текст доклада обнародовали на официальном сайте организации.

Организация Объединенных Наций опубликовала доклад генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Сам доклад будет представлен 23 сентября на 74-й сессии ООН.

В выводах и рекомендациях доклада ООН о положении дел с правами человека в Крыму говорится, что за отчетный период организации "не удалось найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крыму".

Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Не менее важно обеспечить эффективное расследование всех утверждений о жестоком обращении, пытках и насильственных исчезновениях в Крыму, а также, чтобы права на свободу выражения взглядов, мирных собраний, ассоциации, мысли, совести и религии могли осуществляться любым лицом или группой лиц в Крыму без какой-либо дискриминации на любых основаниях", - говорится в выводах и рекомендациях доклада ООН.

В тексте также приводятся предложения к властям Российской Федерации. В частности "предлагается уважать право на мирные собрания и снять ограничения, введенные в отношении крымскотатарского общества, включая запрет на деятельность Меджлиса, с целью сохранения его представительных институтов. Кроме того, властям Российской Федерации необходимо обеспечить доступность образования на украинском языке".