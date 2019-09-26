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Espreso.tvОбществоСША ужесточили санкции против России

США ужесточили санкции против России

Министерство финансов США расширило санкции против России

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

"Минфин направил санкции против схемы содействия поставкам реактивного топлива российским военным силам в Сирии", - говорится в сообщении.

Санкции касаются, в частности, пяти судов, одной фирмы и трех физических лиц. Так, под санкции попали фирма Maritime Assistance, указанная Минфином как "подставная" компания "Совфрахт", и трое ее сотрудников.

"Следствие ФБР по" Совфрахту"определило, что компания скрывала поставки реактивного топлива в Сирию, ведя бизнес через московскую фронтовую компанию Maritime Assistance LLC. Совместное расследование ФБР, министерства юстиции и Минфина установило, что Maritime Assistance LLC осуществляла платежи от имени" Совфрахта ", чтобы "Совфрахт" продолжал выполнять соглашения. Эти соглашения способствовали продаже и поставке в 2016-м и 2017 годах в сирийскую Банию реактивного топлива, которое использовали российские военные самолеты. Российская поддержка режима Асада позволила продолжать бомбардировочные кампании, уничтожавшие многочисленные больницы, школы и общественные учреждения, в результате чего погибли гражданские", - отмечает Минфин США.

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