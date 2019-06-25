Беларусь отложила решение о помиловании украинского журналиста Шаройко, обвиняемого в шпионаже

25 июня, 2019, 18:21

В Беларуси отложили решение о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук, передаёт белорусское издание Reformation.

"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает, но окончательное решение отложено до наступления определенных условий", - сказал Стук.

В то же время заместитель генпрокурора Беларуси не уточнил, о каких именно условиях идет речь.

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Шаройко обвинили по ст. 358 Уголовного кодекса Беларуси - "шпионаж". Санкция по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет заключения.