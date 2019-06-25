Беларусь отложила решение о помиловании украинского журналиста Шаройко, обвиняемого в шпионаже
25 июня, 2019, 18:21
В Беларуси отложили решение о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже
Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук, передаёт белорусское издание Reformation.
"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает, но окончательное решение отложено до наступления определенных условий", - сказал Стук.
В то же время заместитель генпрокурора Беларуси не уточнил, о каких именно условиях идет речь.
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Шаройко обвинили по ст. 358 Уголовного кодекса Беларуси - "шпионаж". Санкция по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет заключения.
- Напомним, 17 ноября стало известно о задержании в конце октября в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко по подозрению в шпионаже. Белорусские государственные телеканалы показали видео задержания и допроса Шаройко.
- КГБ Беларуси утверждает, что Шаройко следил за военными объектами России. Главное управление разведки Минобороны Украины отрицает, что задержанный в Беларуси Павел Шаройко является его сотрудником.
- 23 мая 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к 8 годам лишения свободы.
- 22 января 2019 года Павла Шаройко перевели из следственного изолятора в колонию.
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