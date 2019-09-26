Перепись населения обойдется 5 миллиардов гривен, - Дубилет
26 сентября, 2019, 15:51
Бюджет на перепись населения согласно проекту Государственной службы статистики составляет 5 млрд гривен, об этом сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет
Об этом сообщает Укринформ.
"Сейчас говорят о том, что время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проект Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиарда гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - заявил министр.
Напомним, в Кабинете Министров сейчас работают над созданием единого базового реестра украинский.
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