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Espreso.tvОбществоПерепись населения обойдется 5 миллиардов гривен, - Дубилет

Перепись населения обойдется 5 миллиардов гривен, - Дубилет


фото: epravda
Бюджет на перепись населения согласно проекту Государственной службы статистики составляет 5 млрд гривен, об этом сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет
Об этом сообщает Укринформ.
 
"Сейчас говорят о том, что время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проект Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиарда гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - заявил министр.
 
Напомним, в Кабинете Министров сейчас работают над созданием единого базового реестра украинский.
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