Оккупанты не имеют права переименовывать Крым, - представитель президента в АРК
26 сентября, 2019, 20:42
Попытки оккупационных представителей власти переименовать Крым в "Тавриду" будут неправомерными
Об этом в интервью Укринформу заявил Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
"Мы слышали многое от оккупационной власти, например то, что Северо-Крымский канал по международному праву, должен иметь статус международного. Это абсолютная чушь, ведь это инфраструктурная единица Украины, так же как, например, трасса Киев-Одесса. Теперь мы видим, что они переходят к новому этапу информационных мероприятий, что, мол, Крым надо переименовать, потому что есть другая часть - там когда-то были древнегреческие города-полисы. Безусловно, мы с уважением относимся к греческой части истории Крыма. Но любая попытка изменения названия Крыма абсолютно неправомерным действием оккупационной власти ", - заявил Кориневич.
Он добавил, что полуостров в мировой юрисдикции является автономной республикой в составе Украины.
"Все эти предложения России не имеют ничего общего с реальностью. Это касается напрямую и официального названия полуострова ", - констатировал Кориневич.
Напомним, россияне предлагают переименовать украинский полуостров в "Республику Крым - Тавриду"
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