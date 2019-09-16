Оккупационная "власть" хочет переименовать Крым
16 сентября, 2019, 18:56
Россияне предлагают переименовать украинский полуостров в "Республику Крым - Тавриду"
Об этом заявил "постоянный представитель" при президенте России Георгий Мурадов, пишут российские СМИ.
По словам Мурадова, переименование в "Республику Крым - Тавриду" является инициативой крымских греков.
"В России, в целом ряде субъектов Федерации, после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть", - заявил Мурадов.
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