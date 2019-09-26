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Espreso.tvОбществоНацсовет агрументувала решение о лишении лицензии "112 Украина"

Нацсовет агрументувала решение о лишении лицензии "112 Украина"

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания объяснили свое решение об отказе в продлении лицензий на вещание региональным вещателям для ретрансляции телеканала "112 Украина"

Об этом сообщает УНИАН .

Как заявил в комментарии член Нацсовета Олег Черныш, региональные компании не имели права ретранслировать "112 Украина".

"В свое время, в 2011 году, они получили лицензии и местное и региональное вещание. Они должны были освещать события своего города или региона, и должны были вещать в соответствии с заявленной программной концепцией, которая предусматривала и культурологические программы, и трансляцию художественных фильмов", - сказал Черныш.

При этом он отметил, что канал "112 Украина" владеет лицензией на спутниковое вещание, однако никогда не имел лицензии на цифровое вещание, а компании не имели права ретранслировать канал.

Решение Нацсовета касается пяти региональных компаний: ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые ретранслировали "112 Украина".

Он отметил, что позже эти пять компаний были приобретены людьми, имевшими отношение к телеканалу "112 Украина".

"И, не согласовывая свои действия с Национальным советом, изменив программную концепцию, а мы по большому счету ее не могли изменить, они запустили там спутниковую версию канала"112". То есть, конкурс был на местное вещание, а фактически осуществлялось общенациональное этими пятью компаниями", - добавил Черныш.

По его словам, эти компании из-за изменений получили от Нацсовета по восемь предупреждений.

"Национальный совет просил их вернуться к заявленной программной концепции. Они не реагировали на предупреждения Национального совета, с целью отстаивания своих прав обращались в суды, и все суды признали, что Национальный совет не превышала своих полномочий, то есть все санкции Национального совета были наложены в соответствии с законом", - заявил Черныш.

Также он сказал, что эти компании в свое время обратились в Нацсовет с заявлениями о продлении сроков действия лицензий.

"Этот вопрос не был рассмотрен, и впоследствии они заблокировали возможное решение Национального совета через суд, чтобы Нацсовет не принял решение о продлении или непродлении действия лицензий. Недавно, несколько недель назад, было принято решение суда, что Национальный совет может рассматривать этот вопрос, и Нацсовет, учитывая заявление этих пяти компаний, рассмотрел вопрос о продлении срока действия лицензий и отказал им в продлении", - отметил Черныш.

Отметим, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина".

 

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