 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Банковой отреагировали на отмену лицензии телеканалу "112 Украина"

На Банковой отреагировали на отмену лицензии телеканалу "112 Украина"


фото: reuters
Как отметили в Офисе президента, вскоре будет обновлен состав Нацсовета по вопросам телевидения

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Офис президента следит за ситуацией телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе президента, вскоре будет обновлен состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - добавили в ОПУ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать