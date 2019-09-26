На Банковой отреагировали на отмену лицензии телеканалу "112 Украина"

26 сентября, 2019, 13:37

Как отметили в Офисе президента, вскоре будет обновлен состав Нацсовета по вопросам телевидения

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Офис президента следит за ситуацией телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе президента, вскоре будет обновлен состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - добавили в ОПУ.