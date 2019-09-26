На Банковой отреагировали на отмену лицензии телеканалу "112 Украина"
26 сентября, 2019, 13:37
Как отметили в Офисе президента, вскоре будет обновлен состав Нацсовета по вопросам телевидения
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Офис президента следит за ситуацией телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении.
Как отметили в Офисе президента, вскоре будет обновлен состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - добавили в ОПУ.
- Напомним, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина".
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