"Барселоне" грозит штраф в 300 млн евро
17 сентября, 2019, 12:47
Испанскому футбольному клубу "Барселона" грозит штраф в 300 млн евро за переговоры с французом Антуаном Гризманном, который имел действующий контракт с "Атлетико"
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Соответствующую сумму штрафа рассматривает суд, в который обратился мадридский клуб. При этом рассматривается альтернативное наказание - проведение "Барселоной" одного матча без зрителей, поскольку сумма штрафа слишком невелика.
Гризманн перешел в "Барселону" прошлым летом за 120 млн евро - такова сумма отступных была прописана в контракте французского форварда. Однако "Атлетико" утверждает, что каталонцы начали переговоры с футболистом еще в конце прошлого сезона, что запрещено трансфертными правилами.
- 5 августа уже сообщалось, что "Барселона" вела переговоры с французским форвардом Гризманн не по правилам ФИФА, за что клубу грозит штраф.
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