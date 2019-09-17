"Барселоне" грозит штраф в 300 млн евро

17 сентября, 2019, 12:47

Испанскому футбольному клубу "Барселона" грозит штраф в 300 млн евро за переговоры с французом Антуаном Гризманном, который имел действующий контракт с "Атлетико"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Соответствующую сумму штрафа рассматривает суд, в который обратился мадридский клуб. При этом рассматривается альтернативное наказание - проведение "Барселоной" одного матча без зрителей, поскольку сумма штрафа слишком невелика.

Гризманн перешел в "Барселону" прошлым летом за 120 млн евро - такова сумма отступных была прописана в контракте французского форварда. Однако "Атлетико" утверждает, что каталонцы начали переговоры с футболистом еще в конце прошлого сезона, что запрещено трансфертными правилами.