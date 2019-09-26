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Espreso.tvОбществоДубилет пожаловался, что СМИ исказили его слова о реестре украинцев и переписи населения

Дубилет пожаловался, что СМИ исказили его слова о реестре украинцев и переписи населения


фото: ms.detector
Министр Кабинета Министров заявил, что удивлен заголовками "Дубилет просит 5 миллиардов гривен на перепись" на новостных сайтах
О этом он написал в своем Телеграмм-канале.
 
"Каково же было мое удивление, когда почти все СМИ распространили заголовки "Дубилет просит на перепись населения 5 млрд грн", - добавил министр.
 
Он отметил, что его месседжи в текстах новостей правильные, но все читают только заголовки.
 
"Сегодня утром я на 10 минут забежал на форум, посвященный борьбе с коррупцией. Там я рассказал, что мы работаем над созданием единого реестра физических лиц, который объединит в себе данные из разных баз. Я поделился мнением, что, возможно, это решение позволит нам не проводить традиционную перепись населения. Госстат просит на это мероприятие 5 млрд грн. Поэтому, конечно, было бы круто объединить реестры и пользоваться ими, а не проводить перепись древними методами, стуча в квартиры украинцев", - написал Дубилет.
 
Напомним, что бюджет на перепись населения согласно с проектом Государственной службы статистики составляет 5 млрд гривен
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