Дубилет пожаловался, что СМИ исказили его слова о реестре украинцев и переписи населения

26 сентября, 2019, 17:48

Министр Кабинета Министров заявил, что удивлен заголовками "Дубилет просит 5 миллиардов гривен на перепись" на новостных сайтах

О этом он написал в своем Телеграмм-канале.

"Каково же было мое удивление, когда почти все СМИ распространили заголовки "Дубилет просит на перепись населения 5 млрд грн", - добавил министр.

Он отметил, что его месседжи в текстах новостей правильные, но все читают только заголовки.

"Сегодня утром я на 10 минут забежал на форум, посвященный борьбе с коррупцией. Там я рассказал, что мы работаем над созданием единого реестра физических лиц, который объединит в себе данные из разных баз. Я поделился мнением, что, возможно, это решение позволит нам не проводить традиционную перепись населения. Госстат просит на это мероприятие 5 млрд грн. Поэтому, конечно, было бы круто объединить реестры и пользоваться ими, а не проводить перепись древними методами, стуча в квартиры украинцев", - написал Дубилет.