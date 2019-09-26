 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБывший соперник Усика встретится с россиянином Поветкиным

Бывший соперник Усика встретится с россиянином Поветкиным


фото: Sky Sports
Побежденный украинцем Александр Усик американец Майкл Хантер проведет бой с российским боксером Александром Поветкиным

Об этом сообщает BoxingScene .

Поединок между американцем и россиянином состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте матча-реванша между Энди Руисом из США и Джошуа из Великобритании.

Переговоры между представителями Поветкина и Хантера находятся на финальной стадии. Последним соперником Хантера был россиянин Сергей Кузьмин, который проиграл американцу 13 сентября и потерял титул интерконтинентального чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в супертяжелом весе.

40-летний Поветкин 31 августа победил британца Хьюи Фьюри и завоевал вакантный титул WBA International.

Хантер уступил Усику в апреле 2017 г. единогласным решением судей, однако, по мнению специалистов, оказался одним из самых сложных соперников в карьере украинца.

  • 26 сентября стало известно, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать