Бывший соперник Усика встретится с россиянином Поветкиным

26 сентября, 2019, 13:41

Побежденный украинцем Александр Усик американец Майкл Хантер проведет бой с российским боксером Александром Поветкиным

Об этом сообщает BoxingScene .

Поединок между американцем и россиянином состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте матча-реванша между Энди Руисом из США и Джошуа из Великобритании.

Переговоры между представителями Поветкина и Хантера находятся на финальной стадии. Последним соперником Хантера был россиянин Сергей Кузьмин, который проиграл американцу 13 сентября и потерял титул интерконтинентального чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в супертяжелом весе.

40-летний Поветкин 31 августа победил британца Хьюи Фьюри и завоевал вакантный титул WBA International.

Хантер уступил Усику в апреле 2017 г. единогласным решением судей, однако, по мнению специалистов, оказался одним из самых сложных соперников в карьере украинца.