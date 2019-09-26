Бывший соперник Усика встретится с россиянином Поветкиным
Об этом сообщает BoxingScene .
Поединок между американцем и россиянином состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте матча-реванша между Энди Руисом из США и Джошуа из Великобритании.
Переговоры между представителями Поветкина и Хантера находятся на финальной стадии. Последним соперником Хантера был россиянин Сергей Кузьмин, который проиграл американцу 13 сентября и потерял титул интерконтинентального чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в супертяжелом весе.
40-летний Поветкин 31 августа победил британца Хьюи Фьюри и завоевал вакантный титул WBA International.
Хантер уступил Усику в апреле 2017 г. единогласным решением судей, однако, по мнению специалистов, оказался одним из самых сложных соперников в карьере украинца.
- 26 сентября стало известно, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
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