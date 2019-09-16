"Без шкурняков": Дубилет о неофициальном названии бюджета на 2020 год

16 сентября, 2019, 09:23

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о названии для бюджета на 2020 год, который уже подали в парламент

Соответствующее сообщение он сделал в Facebook.

"Обсуждали с коллегами-министрами, как его (бюджет, - ред.) назвать. Например," Бюджет развития "или" Бюджет эффективности "... Пока мне больше нравится неофициальное название ББШ -" Бюджет без Шкурняков "." Шкурняк " - это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду ", - написал Дубилет.

Напомним, правительство подало на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета на 2020 год.