 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Без шкурняков": Дубилет о неофициальном названии бюджета на 2020 год

"Без шкурняков": Дубилет о неофициальном названии бюджета на 2020 год

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о названии для бюджета на 2020 год, который уже подали в парламент

Соответствующее сообщение он сделал в Facebook.

"Обсуждали с коллегами-министрами, как его (бюджет, - ред.) назвать. Например," Бюджет развития "или" Бюджет эффективности "... Пока мне больше нравится неофициальное название ББШ -" Бюджет без Шкурняков "." Шкурняк " - это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду ", - написал Дубилет.

Напомним, правительство подало на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета на 2020 год.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать