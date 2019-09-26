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Espreso.tvМирБайден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа

Байден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа


фото: REUTERS
Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных

Об этом он написал в Twitter .

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", - написал Байден.

"Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше, - подчеркнул он.

Также Байден назвал действия Трампа "трагедией" и "оскорблением" для каждого американца и основных ценностей нашей страны ".

"Это вопрос национальной безопасности. Это проверка наших демократических ценностей. Конгресс должен следовать фактам и быстро принять меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - заявил Байден.

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019.

Во время разговора Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

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