Байден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа
Об этом он написал в Twitter .
"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", - написал Байден.
"Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше, - подчеркнул он.
Также Байден назвал действия Трампа "трагедией" и "оскорблением" для каждого американца и основных ценностей нашей страны ".
"Это вопрос национальной безопасности. Это проверка наших демократических ценностей. Конгресс должен следовать фактам и быстро принять меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - заявил Байден.
Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx- Joe Biden (@JoeBiden) September 25, 2019
Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019.
Во время разговора Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
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