Байден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа

Об этом он написал в Twitter .

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", - написал Байден.

"Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше, - подчеркнул он.

Также Байден назвал действия Трампа "трагедией" и "оскорблением" для каждого американца и основных ценностей нашей страны ".

"Это вопрос национальной безопасности. Это проверка наших демократических ценностей. Конгресс должен следовать фактам и быстро принять меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - заявил Байден.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx