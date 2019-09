Зеленский: любая война - это самая большая угроза всей цивилизации

25 сентября, 2019, 17:01

В 2019 году любая война - это самая большая угроза всей цивилизации

Об этом на Генассамблее ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Еспресо.TV.

Зеленский отметил, что разумный человек до сих пор решает проблемы, убивая себе подобных.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или другом уголке планеты, независимо от количества ее жертв, - это самая большая угроза всей цивилизации. Потому что в 2019 году человек разумный, Homo sapiens, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что на протяжении истории человечества государства решали споры не словами, а ракетами.

"В течение всего времени существования человечество постоянно находило новые способы для преодоления расстояния, передачи информации, лечения болезней. И лишь одно неизменно: противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами. Not by word. But by war", - подчеркнул президент .