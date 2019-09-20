Минэкономразвития обнародовало законопроект о рынке земли. Что в нем
Документ обнародовала пресс-служба ведомства.
Законопроект предусматривает механизм приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения гражданами, юридическими лицами и территориальными общинами Украины, а также государством.
При этом совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц, в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения области и не может быть больше 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины .
В документе предлагается предоставление иностранцам и лицам без гражданства возможности приобретать право собственности на сельскохозяйственные земельные участки в порядке наследования по закону, но при этом обязать их осуществить отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности.
Закон предлагается ввести с 1 октября 2020 года.
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