Минэкономразвития обнародовало законопроект о рынке земли. Что в нем

20 сентября, 2019, 14:36

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработало законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"

Документ обнародовала пресс-служба ведомства.

Законопроект предусматривает механизм приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения гражданами, юридическими лицами и территориальными общинами Украины, а также государством.

При этом совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц, в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения области и не может быть больше 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины .

В документе предлагается предоставление иностранцам и лицам без гражданства возможности приобретать право собственности на сельскохозяйственные земельные участки в порядке наследования по закону, но при этом обязать их осуществить отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности.

Закон предлагается ввести с 1 октября 2020 года.