Взрывы на складе боеприпасов в Донецке: началась эвакуация жителей из близлежащих домов

25 сентября, 2019, 15:19

В оккупированном Донецке проходит эвакуация мирных жителей из домов, прилегающих к пострадавшим от пожара складов с боеприпасами

Об этом пишет издание "Остров" со ссылкой на "МЧС ДНР".

Отмечается, что оккупационная власть долго не называла причин чрезвычайной ситуации, а в конце концов заявила, что пожар возник якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

"Показательно, что к началу взрывов боеприпасов никаких сообщений об обстреле данного района не поступало", - говорится в сообщении издания.

"Официальная" пропаганда, так и не признав факта пожара именно в воинской части "ДНР", озвучила версию, что якобы "из-за обстрелов пострадали производственные помещения завода "Зенит" по производству алюминиевых профилей, в которых находились запасы различных химических веществ".

"В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения", - говорится в сообщении "МЧС ДНР".

Напомним, в среду, 25 сентября, в 6:00 в Куйбышевском районе на территории военной части боевиков "ДНР" начали взрываться боеприпасы.

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