В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов боевиков. Видео

25 сентября, 2019, 09:52

В среду утром, 25 сентября, в Донецке загорелся склад боеприпасов боевиков "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Грабари

Об этом пишет издание "Восточный Вариант" .

Отмечается, что черный дым от пожара виден за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что из горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

"Живу на ближний улице от автопарка на которой состав (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.

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