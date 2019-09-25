В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов боевиков. Видео
25 сентября, 2019, 09:52
В среду утром, 25 сентября, в Донецке загорелся склад боеприпасов боевиков "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Грабари
Об этом пишет издание "Восточный Вариант" .
Отмечается, что черный дым от пожара виден за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что из горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.
"Живу на ближний улице от автопарка на которой состав (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.
Осторожно: на видео нецензурные выражения
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