В Индии разбился истребитель МиГ-21

25 сентября, 2019, 15:13

Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии в среду, 25 сентября, потерпел крушение возле авиабазы Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш)

Об этом сообщает Hindustan Times.

Как сообщается, истребитель выполнял тренировочный полет. Он разбился через несколько минут после взлета. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ВВС Индии пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Причины аварии пока не установлены. Ведется расследование происшествия.

Напомним, 19 сентября во Франции разбился бельгийский истребитель F-16 . Двое пилотов самолета остались невредимыми. При этом ударной волной повреждены фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.