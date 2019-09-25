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Espreso.tvОбществоВ Индии разбился истребитель МиГ-21

В Индии разбился истребитель МиГ-21


фото: ani photo
Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии в среду, 25 сентября, потерпел крушение возле авиабазы Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш)

Об этом сообщает Hindustan Times.

Как сообщается, истребитель выполнял тренировочный полет. Он разбился через несколько минут после взлета. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ВВС Индии пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Причины аварии пока не установлены. Ведется расследование происшествия.

Напомним, 19 сентября во Франции разбился бельгийский истребитель F-16 . Двое пилотов самолета остались невредимыми. При этом ударной волной повреждены фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

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