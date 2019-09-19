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Espreso.tvМирВо Франции разбился бельгийский истребитель F-16

Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16


фото: standaard.be
На западе Франции в департаменте Морбиан разбился бельгийский истребитель F-16

Об этом сообщает Le Soir.

Сообщается, что двое пилотов самолета остались невредимы. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

В настоящее время на месте катастрофы истребителя работают пожарные и полиция. Сообщается, что после контакта с землей самолет взорвался.

Двое пилотов смогли катапультироваться и воспользовались парашютами. Отметим, что бельгийский истребитель участвовал в учениях на территории Франции.

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