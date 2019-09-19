Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
19 сентября, 2019, 13:39
На западе Франции в департаменте Морбиан разбился бельгийский истребитель F-16
Об этом сообщает Le Soir.
Сообщается, что двое пилотов самолета остались невредимы. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.
В настоящее время на месте катастрофы истребителя работают пожарные и полиция. Сообщается, что после контакта с землей самолет взорвался.
Двое пилотов смогли катапультироваться и воспользовались парашютами. Отметим, что бельгийский истребитель участвовал в учениях на территории Франции.
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