Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16

19 сентября, 2019, 13:39

На западе Франции в департаменте Морбиан разбился бельгийский истребитель F-16

Об этом сообщает Le Soir.

Сообщается, что двое пилотов самолета остались невредимы. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

В настоящее время на месте катастрофы истребителя работают пожарные и полиция. Сообщается, что после контакта с землей самолет взорвался.

Двое пилотов смогли катапультироваться и воспользовались парашютами. Отметим, что бельгийский истребитель участвовал в учениях на территории Франции.