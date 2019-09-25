В Норвегии загорелся российский траулер

25 сентября, 2019, 15:52

В среду, 25 сентября, на севере Норвегии загорелся российский траулер

Как сообщает NRK , инцидент произошел в порту города Тромсе в бухте Брейвика.

В связи с пожаром экипаж судна, состоящий из 29 человек, был эвакуирован на сушу.

При этом 12 моряков были отправлены на обследование с подозрением на отравление дымом.

В то же время причины пожара на траулере пока не известны.

Напомним, накануне в Арктике моржи атаковали российский флот и утопили десантный катер.