 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Норвегии загорелся российский траулер

В Норвегии загорелся российский траулер


фото: nrk
В среду, 25 сентября, на севере Норвегии загорелся российский траулер

Как сообщает NRK , инцидент произошел в порту города Тромсе в бухте Брейвика.

В связи с пожаром экипаж судна, состоящий из 29 человек, был эвакуирован на сушу.

При этом 12 моряков были отправлены на обследование с подозрением на отравление дымом.

В то же время причины пожара на траулере пока не известны.

Напомним, накануне в Арктике моржи атаковали российский флот и утопили десантный катер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать