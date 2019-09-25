В Норвегии загорелся российский траулер
25 сентября, 2019, 15:52
В среду, 25 сентября, на севере Норвегии загорелся российский траулер
Как сообщает NRK , инцидент произошел в порту города Тромсе в бухте Брейвика.
В связи с пожаром экипаж судна, состоящий из 29 человек, был эвакуирован на сушу.
При этом 12 моряков были отправлены на обследование с подозрением на отравление дымом.
В то же время причины пожара на траулере пока не известны.
Напомним, накануне в Арктике моржи атаковали российский флот и утопили десантный катер.
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