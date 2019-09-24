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Espreso.tvМирВ Арктике моржи атаковали российский флот и утопили десантный катер

В Арктике моржи атаковали российский флот и утопили десантный катер

На мысе Геллера в Арктике моржи атаковали и потопили резиновый десантный катер российских военных

"Лодка затонула, но трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям командира отряда", - говорится в пресс-релизе Географической организации.

В плавании на удаленном архипелаге Земля Франца-Иосифа россияне использовали буксир военного флота "Алтай", но для того чтобы сойти на берег, использовали десантные резиновые лодки. Северный флот сообщает об этой же экспедиции, но кратко упоминает, что во время высадки на мысе Геллер на группу исследователей напала самка моржа, которая оберегала своих детенышей.

В фотогалерее изображены военные, которые управляют беспилотниками, рядом с группой моржей на пляже. В тексте же нет ни одного упоминания о том, что лодка затонула. Только подчеркивают, что "серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военных Северного флота, которые не смогли отобрать лодку у животных, не нанеся им вреда".

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