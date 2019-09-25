УЕФА изменил формат Лиги наций

25 сентября, 2019, 12:32

УЕФА изменил формат нового турнира для национальных сборных - Лиги наций

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В Лиге наций УЕФА 2020/21 дивизиона А, В и С состоять из 16 сборных, а в лиге D сыграют 7 команд. Все 55 сборных были распределены по четырем лигах согласно тех мест, которые заняли в дебютном розыгрыше Лиги наций 2018/19.

Концепция финальной стадии останется прежней. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые затем выявят сильнейшего.

Регламент Лиги наций были изменены после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Они выразили желание сократить число товарищеских матчей. Кроме того, будут соблюдены спортивные принципы - все команды каждой группы, состоящей из четырех участников, свой последний матч проводить в одно время. Число официальных матчей в рамках турнира увеличится с 138 до 162, благодаря чему повысится коммерческая ценность Лиги наций.

В первых трех дивизионах команды будут разбиты на 4 группы по 4 сборные. Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в низшую лигу. Победители групп в низших дивизионах поднимутся в лигу выше.

Лига наций 2020/21

Дивизион A

Португалия (чемпион), Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Дивизион B

Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Дивизион C

Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Дивизион D

Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.