УЕФА изменил формат Лиги наций
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
В Лиге наций УЕФА 2020/21 дивизиона А, В и С состоять из 16 сборных, а в лиге D сыграют 7 команд. Все 55 сборных были распределены по четырем лигах согласно тех мест, которые заняли в дебютном розыгрыше Лиги наций 2018/19.
Концепция финальной стадии останется прежней. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые затем выявят сильнейшего.
Регламент Лиги наций были изменены после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Они выразили желание сократить число товарищеских матчей. Кроме того, будут соблюдены спортивные принципы - все команды каждой группы, состоящей из четырех участников, свой последний матч проводить в одно время. Число официальных матчей в рамках турнира увеличится с 138 до 162, благодаря чему повысится коммерческая ценность Лиги наций.
В первых трех дивизионах команды будут разбиты на 4 группы по 4 сборные. Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в низшую лигу. Победители групп в низших дивизионах поднимутся в лигу выше.
Лига наций 2020/21
Дивизион A
Португалия (чемпион), Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия.
Дивизион B
Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.
Дивизион C
Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.
Дивизион D
Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
- Напомним, 9 июня в финальном матче Лиги наций сборная Португалии обыграла Нидерланды и стала первым в истории победителем турнира.
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