Сенцов встретился с членами немецкого парламента

25 сентября, 2019, 21:11

В Берлине экс-пленник Кремля Олег Сенцов встретился с членами Бундестага

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Олег Сенцов встретился с главой фракции Зеленых в Бундестаге Катрин Геринг-Экардт и влиятельным депутатом-международником Мануэлем Саррацином", - говорится в сообщении посла.

Олег Сенцов встретился с главой фракции Зеленых в Бундестаге Катрин Геринг-Экардт и влиятельным депутатом-международником Мануэлем Саррацином. Danke für Solidarität @GoeringEckardt @ManuelSarrazin @Die_Gruenen @GrueneBundestag pic.twitter.com/3bRRDsWIkw - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 25 сентября 2019

Мануэль Саррацин также в Twitter сообщил о встрече с Сенцовым.

"Многие другие украинцы и россияне до сих пор по-прежнему являются заложниками режима Путина. Давайте постоим за них!" - написал Саррацин.

Oleg #Senzow ist wieder in Freiheit. Nach 5 Jahren Unrecht im Straflager in #Russland . Ein schöner Tag ihn in Berlin zu treffen. Viele andere Ukrainer und Russe sind weiter Geiseln des Regime #Putin . Lasst uns für diese eintreten! #freethemall @LetMyPplGoUA_en pic.twitter.com/2DWsUJAv9m - Manuel Sarrazin (@ManuelSarrazin) 25 сентября 2019