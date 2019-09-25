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Espreso.tvОбществоСенцов встретился с членами немецкого парламента

Сенцов встретился с членами немецкого парламента

В Берлине экс-пленник Кремля Олег Сенцов встретился с членами Бундестага
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Олег Сенцов встретился с главой фракции Зеленых в Бундестаге Катрин Геринг-Экардт и влиятельным депутатом-международником Мануэлем Саррацином", - говорится в сообщении посла.

 

Мануэль Саррацин также в Twitter сообщил о встрече с Сенцовым.
"Многие другие украинцы и россияне до сих пор по-прежнему являются заложниками режима Путина. Давайте постоим за них!" - написал Саррацин.

 

Напомним, что украинский режиссер и писатель Олег Сенцов поехал по городам Европы, где планирует рассказывать о политзаключенных, которые остаются в России.
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