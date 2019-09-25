Сенцов встретился с членами немецкого парламента
25 сентября, 2019, 21:11
В Берлине экс-пленник Кремля Олег Сенцов встретился с членами Бундестага
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Олег Сенцов встретился с главой фракции Зеленых в Бундестаге Катрин Геринг-Экардт и влиятельным депутатом-международником Мануэлем Саррацином", - говорится в сообщении посла.
Олег Сенцов встретился с главой фракции Зеленых в Бундестаге Катрин Геринг-Экардт и влиятельным депутатом-международником Мануэлем Саррацином. Danke für Solidarität @GoeringEckardt @ManuelSarrazin @Die_Gruenen @GrueneBundestag pic.twitter.com/3bRRDsWIkw- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 25 сентября 2019
Мануэль Саррацин также в Twitter сообщил о встрече с Сенцовым.
"Многие другие украинцы и россияне до сих пор по-прежнему являются заложниками режима Путина. Давайте постоим за них!" - написал Саррацин.
Oleg #Senzow ist wieder in Freiheit. Nach 5 Jahren Unrecht im Straflager in #Russland . Ein schöner Tag ihn in Berlin zu treffen. Viele andere Ukrainer und Russe sind weiter Geiseln des Regime #Putin . Lasst uns für diese eintreten! #freethemall @LetMyPplGoUA_en pic.twitter.com/2DWsUJAv9m- Manuel Sarrazin (@ManuelSarrazin) 25 сентября 2019
Напомним, что украинский режиссер и писатель Олег Сенцов поехал по городам Европы, где планирует рассказывать о политзаключенных, которые остаются в России.
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