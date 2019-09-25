Бубка переизбран вице-президентом Международной федерации легкой атлетики
Об этом сообщает IAAF (Международная федерация легкой атлетики) в twitter.
Решение было принято на заседании конгресса IAAF, который проходит 25 сентября в Дохе (Катар). Кроме Бубки вице-президент организации было избрано колумбийку Химену Рестрепо, ставшей первой женщиной, которая займет такую должность в IAAF, Джеффри Гарднера и Навафа Бин Мохаммеда Аль Сауда.
Пост президента IAAF сохранил британец Себастьян Коу, который был единственным претендентом на должность. Решение о его переизбрании было принято единогласно.
Ximena Restrepo has been voted the first female Vice President of the IAAF. Joining her as IAAF Vice Presidents are: Sergey Bubka, Geoffrey Gardner and Nawaf Bin Mohammed Al Saud.- IAAF (@iaaforg) September 25, 2019
- 5 июля стало известно, что экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр 2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК), в частности Сергей Бубка, получили от него взятку. Сам украинец отверг обвинения в коррупции .
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