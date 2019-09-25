Бубка переизбран вице-президентом Международной федерации легкой атлетики

25 сентября, 2019, 13:07

Украинца Сергея Бубку переизбрали на должность вице-президента Международной федерации легкой атлетики

Об этом сообщает IAAF (Международная федерация легкой атлетики) в twitter.

Решение было принято на заседании конгресса IAAF, который проходит 25 сентября в Дохе (Катар). Кроме Бубки вице-президент организации было избрано колумбийку Химену Рестрепо, ставшей первой женщиной, которая займет такую должность в IAAF, Джеффри Гарднера и Навафа Бин Мохаммеда Аль Сауда.

Пост президента IAAF сохранил британец Себастьян Коу, который был единственным претендентом на должность. Решение о его переизбрании было принято единогласно.

Ximena Restrepo has been voted the first female Vice President of the IAAF. Joining her as IAAF Vice Presidents are: Sergey Bubka, Geoffrey Gardner and Nawaf Bin Mohammed Al Saud. - IAAF (@iaaforg) September 25, 2019