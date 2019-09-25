 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБубка переизбран вице-президентом Международной федерации легкой атлетики

Бубка переизбран вице-президентом Международной федерации легкой атлетики


фото: noc-ukr.org
Украинца Сергея Бубку переизбрали на должность вице-президента Международной федерации легкой атлетики

Об этом сообщает IAAF (Международная федерация легкой атлетики) в twitter.

Решение было принято на заседании конгресса IAAF, который проходит 25 сентября в Дохе (Катар). Кроме Бубки вице-президент организации было избрано колумбийку Химену Рестрепо,  ставшей первой женщиной, которая займет такую должность в IAAF, Джеффри Гарднера и Навафа Бин Мохаммеда Аль Сауда.

Пост президента IAAF сохранил британец Себастьян Коу, который был единственным претендентом на должность. Решение о его переизбрании было принято единогласно.

  • 5 июля стало известно, что экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр 2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК), в частности Сергей Бубка, получили от него взятку. Сам украинец отверг обвинения в коррупции .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать