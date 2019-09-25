Реформа Кабмина: все министерства могут собрать в одно здание

25 сентября, 2019, 11:21

В правительстве рассматривают возможность собрать все министерства в одно здание на улице Грушевского в Киеве

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

Такие изменения возможны в пределах начатой реформы Кабмина.

"Само собой, чтобы эффективно все централизовать, многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму (ответ на вопрос" А как же мы будем документы носить? "). Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву ", - отметил Дубилет.