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Espreso.tvОбществоРеформа Кабмина: все министерства могут собрать в одно здание

Реформа Кабмина: все министерства могут собрать в одно здание


фото: delo.ua
В правительстве рассматривают возможность собрать все министерства в одно здание на улице Грушевского в Киеве

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

Такие изменения возможны в пределах начатой реформы Кабмина.

"Само собой, чтобы эффективно все централизовать, многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму (ответ на вопрос" А как же мы будем документы носить? "). Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву ", - отметил Дубилет.

  • Дубилет также отметил, что сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое ІТ, документооборот и другие. Поэтому он хочет "аутсорсить" секретариат Кабмина, а не нанимать новых работников
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