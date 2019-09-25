Они нас там не хотят, - Супрун объяснила свое увольнение

25 сентября, 2019, 15:48

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что она и ее заместители написали заявления об отставке, потому что поняли, что с ними не хотят работать в новом Кабмине

Об этом она рассказала в интервью 24 каналу

Она также вспомнила, как пришла на должность.

"Когда я пришла в Минздрав в августе 2016 года, это была я и два-три человека, которые со мной пришли. Мы даже не знали, где кабинет и в каком он здании. Не было госсекретаря, не было директоратов, не было ничего в министерстве. Я увидела только горы документов, которые надо было подписывать, чтобы лекарства от госзакупок пошли в регионы ", - рассказала Супрун.

По ее словам, команде понадобилась неделя, чтобы понять все процессы в ведомстве. Супрун и помощники за один-два дня разблокировали все закупки, начали издавать приказы и собирать рабочие группы.

"Я обошла целое министерство, зашла в каждый кабинет и познакомилась с нашими сотрудниками", - добавила эксминистр.

После увольнения Супрун общалась с новой главой Минздрава Зоряной Скалецкой. Она со своими заместителями рассказали об обязанностях, вызовах и проблемах.

"Сказала, что желаю ей успехов, и если будут какие-то желания, проблемы - звоните, говорите и все. И она ушла. Она нас не просила, чтобы мы остались. Для нас было очень четко понятно, что они нас не хотят там", - добавила Ульяна Супрун.