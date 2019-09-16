Супрун заявила, что не успела передать дела новому министру
Об этом она заявила в интервью УП.
"В Минздраве готовили переходную книгу. Там пошагово есть, что делать в следующие 100 дней, 3, 5 лет. Расписаны нормативные акты. Не думайте, что все, что было, является плохим и не отвергайте его", - сказала ексминистерка.
Она поощрила работников дальше профессионально работать, не писать заявления на увольнение, чтобы они не саботировали новых людей, а нашли общий язык, объясняли, почему нужно делать именно так.
"К сожалению, у нового руководства Минздрав паранойя, что люди в министерстве против них. Но это не так. Они работают на украинский народ, не на Супрун или отдельную политическую силу", - добавила она.
Она также поблагодарила профессиональных госслужащих за работу.
"Это профессиональные люди, которые понимают, что они должны дальше делать. Я бы советовала прислушиваться к ним и позволить им дальше работать, чтобы мы наконец имели нормальную систему здравоохранения", - отметила Супрун.
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