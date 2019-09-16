 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСупрун заявила, что не успела передать дела новому министру

Супрун заявила, что не успела передать дела новому министру


фото: narodna-pravda
Ульяна Супрун и ее команда готовили переходную книгу для нового руководства МЗ

Об этом она заявила в интервью УП.

"В Минздраве готовили переходную книгу. Там пошагово есть, что делать в следующие 100 дней, 3, 5 лет. Расписаны нормативные акты. Не думайте, что все, что было, является плохим и не отвергайте его", - сказала ексминистерка.

Она поощрила работников дальше профессионально работать, не писать заявления на увольнение, чтобы они не саботировали новых людей, а нашли общий язык, объясняли, почему нужно делать именно так.

"К сожалению, у нового руководства Минздрав паранойя, что люди в министерстве против них. Но это не так. Они работают на украинский народ, не на Супрун или отдельную политическую силу", - добавила она.

Она также поблагодарила профессиональных госслужащих за работу.

"Это профессиональные люди, которые понимают, что они должны дальше делать. Я бы советовала прислушиваться к ним и позволить им дальше работать, чтобы мы наконец имели нормальную систему здравоохранения", - отметила Супрун.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать