Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" в матче против "Ромы"
25 сентября, 2019, 19:40
В матче 5-го тура чемпионата Италии "Рома" - "Аталанта" украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет поединок в стартовом составе
Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начнет матч 5-го тура чемпионата Италии в стартовом составе. Его "Аталанта" на выезде встречается с клубом экс-тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки "Ромой".
Для 26-летнего полузащитника это второе появление в стартовом составе команды в чемпионате Италии.
Начало матча в 20:00.
Il nostro 11 titolare per #RomaAtalanta !- Atalanta BC (@Atalanta_BC) 25 сентября 2019 г.
Our Starting XI! C'mon guys! #GoAtalantaGo #SerieATIM pic.twitter.com/Fa3jL1U55T
- 22 сентября украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче чемпионата Италии против "Фиорентины".
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!