 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМалиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" в матче против "Ромы"

Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" в матче против "Ромы"


фото: twitter
В матче 5-го тура чемпионата Италии "Рома" - "Аталанта" украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет поединок в стартовом составе

Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начнет матч 5-го тура чемпионата Италии в стартовом составе. Его "Аталанта" на выезде встречается с клубом экс-тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки "Ромой".

Для 26-летнего полузащитника это второе появление в стартовом составе команды в чемпионате Италии.

Начало матча в 20:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать