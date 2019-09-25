Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" в матче против "Ромы"

25 сентября, 2019, 19:40

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Рома" - "Аталанта" украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет поединок в стартовом составе

Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начнет матч 5-го тура чемпионата Италии в стартовом составе. Его "Аталанта" на выезде встречается с клубом экс-тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки "Ромой".

Для 26-летнего полузащитника это второе появление в стартовом составе команды в чемпионате Италии.

Начало матча в 20:00.