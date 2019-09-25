Львовский облсовет призвал Зеленского, Баканова и Рябошапку высказаться по поводу "пророссийского реванша"

25 сентября, 2019, 09:19

Львовский областной совет принял заявление, в котором обращается к президенту, главе СБУ и генпрокурору с призывом "выразить жесткую позицию по поводу пророссийского реванша"

Об этом пишет в Facebook глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

"Мы депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту, главе СБУ и генеральному прокурору с призывом выразить жесткую позицию по поводу пророссийского реванша, который усиливается усилиями бывшего соратника Виктора Януковича Андреем Портновым с участием должностных лиц из Государственного бюро расследований", - говорится в заявлении.

Как напомнили в заявлении, в основу нарушенного ГБР уголовного производства по заявлению Андрея Портнова заложен вариант трактовки событий 2 мая 2014 года в Одессе, который предусматривает, что не было вооруженных пророссийских сепаратистов, а были "подконтрольные Парубию вооруженные общественные группировки, совершившие теракт".

"Если Вы, господин Зеленский, господин Баканов и господин Рябошапка, отделаетесь молчанием и отсутствием соответствующих процессуальных действий, завтра нас ждет продолжение антиукраинского шабаша, усиливаемого правоохранительной системой. Потому что какие-то очередные портновы, ефремовы и другие лица, причастные к оккупации Донбасса и аннексии Крыма, направят заявление на открытие производство против военнослужащих 3-го полка спецназначения, 72 ОМБр, батальона МВД Днепр-1, 93-й ОМБр, 1-й танковой бригады, 95-й ОАМБр, 79-й ОАМБр, 81-й ОДШБр, 80-й ОДШБр, Правого сектора и Батальона ОУН, которые, по версии прокремлевских писак, будут причастны к уничтожению имущества Донецкого аэропорта ", - добавили в облсовете.