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Espreso.tvОбществоГончарук появился в Telegram

Гончарук появился в Telegram


фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук ведет свой официальный telegram-канал премьер-министра Украины

Всего на данный момент в канале 3 публикации: в первой Гончарук анонсирует свой влог # ЧашкаПремьера.

Канал доступен по ссылке .

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