 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество# ЧашкаПремьера: Гончарук стал видеоблоггером

# ЧашкаПремьера: Гончарук стал видеоблоггером

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблоги о своей правительственной деятельности

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, пока еще есть часок до конца этой сложной и насыщенной недели, хочу показать свой первый в жизни влог # ЧашкаПремьера. Знаю, что поздно, но премьерский график иногда вносит коррективы даже в фейсбучни алгоритмы", - отметил Гончарук .

Премьер будет записывать небольшие видео, где будет рассказывать обо всем, что произошло за неделю.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать