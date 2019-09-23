# ЧашкаПремьера: Гончарук стал видеоблоггером
23 сентября, 2019, 08:37
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблоги о своей правительственной деятельности
Об этом он сообщил в Facebook.
"Друзья, пока еще есть часок до конца этой сложной и насыщенной недели, хочу показать свой первый в жизни влог # ЧашкаПремьера. Знаю, что поздно, но премьерский график иногда вносит коррективы даже в фейсбучни алгоритмы", - отметил Гончарук .
Премьер будет записывать небольшие видео, где будет рассказывать обо всем, что произошло за неделю.
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