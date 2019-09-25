Facebook удалил агитационную страницу Трампа, модераторами которой были украинцы
Об этом пишет Fortune, ссылаясь на данные агентства Popular Information .
Страница была создана в 2017 году. На странице было 1,1 миллиона фолловеров. Согласно отчету, ее охваты были больше, чем в ведущих изданий Америки.
Сначала страница была сосредоточена на обмене патриотическим американским контентом, с частыми упоминаниями о "нашей стране" и "наших военных". Но в последнее время начала публиковать контент на поддержку президента США. В основном это были старые мемы, а также распространение дезинформации.
Единственный человек, которого вспомнило Popular Information в тексте - это одессит Андрей Зюзиков. Именно он зарегистрировал сайт, на который ранее ссылалась самая популярная страница проекта - I Love America. В Украине он занимается онлайн-продвижением и консультирует по работе с Facebook.
Сначала в Facebook отказывался удалять страницу и заявил, что ни одна из публикаций не затрагивает правил сообщества соцсети. Но через 8 часов удалил.
Дело сейчас находится на дальнейшем расследовании в соцсети.
17 сентября, соцсеть Facebook удалила несколько сотен украинских страниц. Некоторые из которых имели миллионы подписчиков. Речь идет о 168 учетных записях, 149 страницах и 79 группах, в том числе страницы изданий "Знай.ua" и "Politeka".
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