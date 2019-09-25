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Espreso.tvОбществоFacebook удалил агитационную страницу Трампа, модераторами которой были украинцы

Facebook удалил агитационную страницу Трампа, модераторами которой были украинцы


фото: detector.media
Соцсеть Facebook удалила страницу под названием "I Love America", которая агитировала в пользу нынешнего президента США Дональда Трампа и модераторами которой были украинцы

Об этом пишет Fortune, ссылаясь на данные агентства Popular Information .

Страница была создана в 2017 году. На странице было 1,1 миллиона фолловеров. Согласно отчету, ее охваты были больше, чем в ведущих изданий Америки.

Сначала страница была сосредоточена на обмене патриотическим американским контентом, с частыми упоминаниями о "нашей стране" и "наших военных". Но в последнее время начала публиковать контент на поддержку президента США. В основном это были старые мемы, а также распространение дезинформации.

Единственный человек, которого вспомнило Popular Information в тексте - это одессит Андрей Зюзиков. Именно он зарегистрировал сайт, на который ранее ссылалась самая популярная страница проекта - I Love America. В Украине он занимается онлайн-продвижением и консультирует по работе с Facebook.

Сначала в Facebook отказывался удалять страницу и заявил, что ни одна из публикаций не затрагивает правил сообщества соцсети. Но через 8 часов удалил.

Дело сейчас находится на дальнейшем расследовании в соцсети.

17 сентября, соцсеть Facebook удалила несколько сотен украинских страниц. Некоторые из которых имели миллионы подписчиков. Речь идет о 168 учетных записях, 149 страницах и 79 группах, в том числе страницы изданий "Знай.ua" и "Politeka".

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