Facebook удалил страницу украинских СМИ Znaj.ua и Politeka за распространение фейков
Об этом говорится в официальном заявлении Facebook.
Люди, стоявшие за этой деятельностью, использовали поддельные учетные записи для управления группами и рядом страниц - некоторые из них со временем меняли свои названия.
Страницы администраторов и владельцев учетных записей публиковали информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических вопросах, включая выборы в Украине, политических кандидатах и критике различных общественных деятелей.
Компания высказала предположение, что те, кто на самом деле стоял за этими страницами, связаны с киевской PR-компанией Pragmatico:
"Хотя люди, которые стояли за этой деятельностью, пытались скрыть свою идентичность, наш обзор связывал эту деятельность с Pragmatico - украинской PR-компанией".
Ниже приведен образец содержания, размещенного на некоторых из этих страниц.
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