Facebook удалил страницу украинских СМИ Znaj.ua и Politeka за распространение фейков

17 сентября, 2019, 11:33

Facebook удалил 168 учетных записей, 149 страниц Facebook и 79 групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине

Об этом говорится в официальном заявлении Facebook.

Люди, стоявшие за этой деятельностью, использовали поддельные учетные записи для управления группами и рядом страниц - некоторые из них со временем меняли свои названия.

Страницы администраторов и владельцев учетных записей публиковали информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических вопросах, включая выборы в Украине, политических кандидатах и критике различных общественных деятелей.

Компания высказала предположение, что те, кто на самом деле стоял за этими страницами, связаны с киевской PR-компанией Pragmatico:

"Хотя люди, которые стояли за этой деятельностью, пытались скрыть свою идентичность, наш обзор связывал эту деятельность с Pragmatico - украинской PR-компанией".

Ниже приведен образец содержания, размещенного на некоторых из этих страниц.