 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоFacebook удалил страницу украинских СМИ Znaj.ua и Politeka за распространение фейков

Facebook удалил страницу украинских СМИ Znaj.ua и Politeka за распространение фейков


фото: detector.media
Facebook удалил 168 учетных записей, 149 страниц Facebook и 79 групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине

Об этом говорится в официальном заявлении Facebook.

Люди, стоявшие за этой деятельностью, использовали поддельные учетные записи для управления группами и рядом страниц - некоторые из них со временем меняли свои названия.

Страницы администраторов и владельцев учетных записей публиковали информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических вопросах, включая выборы в Украине, политических кандидатах и критике различных общественных деятелей.

Компания высказала предположение, что те, кто на самом деле стоял за этими страницами, связаны с киевской PR-компанией Pragmatico:

"Хотя люди, которые стояли за этой деятельностью, пытались скрыть свою идентичность, наш обзор связывал эту деятельность с Pragmatico - украинской PR-компанией".

Ниже приведен образец содержания, размещенного на некоторых из этих страниц.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать