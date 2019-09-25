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Espreso.tvСпортЕвропейский суперклуб открыл футбольную академию в Харькове

Европейский суперклуб открыл футбольную академию в Харькове


фото: facebook
Португальская "Бенфика" открыла футбольную академию в Харькове

Об этом сообщает SportArena.

Известный европейский топ-клуб "Бенфика" открыл свою академию в Харькове. На церемонии открытия присутствовал легендарный защитник португальского клуба и сборной Бразилии Луизао, коммерческий директор клуба Бернарду Фариа де Карвалью, а также менеджер сети академий Марио Рейс. Председателем харьковской школы "Бенфики" стал экс-игрок лиссабонского клуба и сборной Украины Сергей Кандауров.

"Академия "Бенфики" признана во всем мире и считается одной из лучших. Ее выпускники сегодня играют в элитных дивизионах разных стран Европы. Мы хотим расширить свое представительство, чтобы не только помогать развитию футбола по всему миру, но и дать возможность детям взять ДНК "Бенфики", а также привлечь новых болельщиков и продвигать бренд клуба", - отметил де Карвалью.

Это уже вторая детская футбольная школа португальского клуба в Украине. Первая была открыта весной в Киеве. В целом новая академия стала 65-й для клуба: 50 из них находятся в Португалии, 15 - по всему миру.

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