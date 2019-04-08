Португальский суперклуб открыл футбольную академию под Киевом

8 апреля, 2019, 11:39

Знаменитый португальский футбольный клуб "Бенфика" открыл детскую академию в Украине

Об этом сообщил журналист Евгений перестенки в Facebook .

Академия расположена под Киевом в селе Подгорцы, Обуховского района. В ней будут учиться мальчики и девочки в возрасте от 3 до 16 лет под руководством тренеров с лицензией UEFA Pro.

На открытии присутствовал спортивный директор "Бенфики" Луизао, который сыграл за португальский клуб 15 лет.