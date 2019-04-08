Португальский суперклуб открыл футбольную академию под Киевом
8 апреля, 2019, 11:39
Знаменитый португальский футбольный клуб "Бенфика" открыл детскую академию в Украине
Об этом сообщил журналист Евгений перестенки в Facebook .
Академия расположена под Киевом в селе Подгорцы, Обуховского района. В ней будут учиться мальчики и девочки в возрасте от 3 до 16 лет под руководством тренеров с лицензией UEFA Pro.
На открытии присутствовал спортивный директор "Бенфики" Луизао, который сыграл за португальский клуб 15 лет.
- Напомним, поп-звезда Мадонна переехала в Лиссабон, чтобы ее 11-летний сын Дэвид Банда присоединился к молодежной академии футбольного клуба "Бенфика".
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