Для встречи "нормандской четверки" не хватает только согласия Путина, - Пристайко
25 сентября, 2019, 18:55
Для проведения встречи "нормандской четверки" в октябре пока требуется согласие только президента России Владимира Путина
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии российским СМИ, передает "РБК-Украина" .
"Если ваш президент согласится (встреча пройдет в октябре, - ред.), мы согласны, все трое лидеров, не хватает четвертого", - сказал Пристайко.
Напомним, Пристайко не исключает заключения на переговорах в "нормандском формате" широкого соглашения, которое будет включать кроме Донбасса еще и энергетические вопросы.
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