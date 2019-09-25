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Espreso.tvОбществоДля встречи "нормандской четверки" не хватает только согласия Путина, - Пристайко

Для встречи "нормандской четверки" не хватает только согласия Путина, - Пристайко

Для проведения встречи "нормандской четверки" в октябре пока требуется согласие только президента России Владимира Путина

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии российским СМИ, передает "РБК-Украина" .

"Если ваш президент согласится (встреча пройдет в октябре, - ред.), мы согласны, все трое лидеров, не хватает четвертого", - сказал Пристайко.

Напомним, Пристайко не исключает заключения на переговорах в "нормандском формате" широкого соглашения, которое будет включать кроме Донбасса еще и энергетические вопросы.

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