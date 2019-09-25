Для встречи "нормандской четверки" не хватает только согласия Путина, - Пристайко

25 сентября, 2019, 18:55

Для проведения встречи "нормандской четверки" в октябре пока требуется согласие только президента России Владимира Путина

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии российским СМИ, передает "РБК-Украина" .

"Если ваш президент согласится (встреча пройдет в октябре, - ред.), мы согласны, все трое лидеров, не хватает четвертого", - сказал Пристайко.

Напомним, Пристайко не исключает заключения на переговорах в "нормандском формате" широкого соглашения, которое будет включать кроме Донбасса еще и энергетические вопросы.