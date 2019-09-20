На нормандском саммите могут принять "большое соглашение", включающее газ и Донбасс

20 сентября, 2019, 17:49

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает заключения широкого соглашения в результате переговоров в "нормандском формате", которая будет включать кроме Донбасса и энергетические вопросы

Об этом Пристайко сказал в интервью "Европейской правде" .

"На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях (Нормандского формата, - ред.) существует вопрос энергетической безопасности Украины", - сказал Пристайко.

"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то крупное соглашение, какой-то big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - добавил он.

Напомним, Вадим Пристайко анонсировал восстановление пенсий жителям ОРДЛО и ослабление "торговой блокады", а также раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".