На нормандском саммите могут принять "большое соглашение", включающее газ и Донбасс
Об этом Пристайко сказал в интервью "Европейской правде" .
"На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях (Нормандского формата, - ред.) существует вопрос энергетической безопасности Украины", - сказал Пристайко.
"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то крупное соглашение, какой-то big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - добавил он.
Напомним, Вадим Пристайко анонсировал восстановление пенсий жителям ОРДЛО и ослабление "торговой блокады", а также раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".
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