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Espreso.tvСпортБубка отреагировал на обвинения в получении взятки

Бубка отреагировал на обвинения в получении взятки


фото: XSPORT.ua
Президент НОК Украины, член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка прокомментировал обвинение в коррупции

Об этом он написал в Twitter.

Сергей Бубка отвергает обвинения эксгубернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала, который заявил, что украинец получал взятки за выбор Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр в 2016 году.

"Я полностью отвергаю фальшивые утверждения, которые были сделаны экс-губернатором Рио-де-Жанейро, который сейчас отсиживает длительный срок в тюрьме за коррупцию", - сообщил Бубка.

Он также добавил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак никогда не контактировал с ним по просьбе проголосовать за Рио как место для проведения Олимпийских игр в 2016 году.

Бубка отметил, что попросит своих адвокатов защитить его права.

  • 5 июля стало известно, что экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр 2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК), в частности Сергей Бубка, получили от него взятку .
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