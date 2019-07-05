Бубка отреагировал на обвинения в получении взятки
5 июля, 2019, 14:10
Президент НОК Украины, член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка прокомментировал обвинение в коррупции
Об этом он написал в Twitter.
Сергей Бубка отвергает обвинения эксгубернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала, который заявил, что украинец получал взятки за выбор Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр в 2016 году.
"Я полностью отвергаю фальшивые утверждения, которые были сделаны экс-губернатором Рио-де-Жанейро, который сейчас отсиживает длительный срок в тюрьме за коррупцию", - сообщил Бубка.
Он также добавил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак никогда не контактировал с ним по просьбе проголосовать за Рио как место для проведения Олимпийских игр в 2016 году.
Бубка отметил, что попросит своих адвокатов защитить его права.
- 5 июля стало известно, что экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр 2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК), в частности Сергей Бубка, получили от него взятку .
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