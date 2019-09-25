Апелляционный суд отменил приостановление лицензии SkyUp
25 сентября, 2019, 17:01
Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию ООО "Авиакомпания SkyUp" на решение Барышевского райсуда, которым было остановлено действие лицензии фирмы
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба ООО "Авиакомпания Скайап" удовлетворена. Решение Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 г. об обеспечении иска отменено и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении заявления Пасенко Оксаны Анатольевны об обеспечении ее иска отказано в полном объеме ", - говорится в заявлении суда.
- Барышевский районный суд временно остановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозки пассажиров воздушным транспортом
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