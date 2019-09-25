16-летняя екоактивистка Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

25 сентября, 2019, 12:31

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг награждена премией Right Livelyhood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией

Об этом пишет DW .

Тунберг стала лауреатом премии потому, что добилась внимания политиков к необходимости принятия мер по защите климата.

"Ее бескомпромиссная манера говорить правду сильным мира сего вызвала огромный резонанс", - отметил жюри альтернативной Нобелевской премии.

Премию Right Livelyhood Award основал немецко-шведский писатель и профессиональный филателист Якоб фон Икскюль. Начиная с 1980 года, премию ежегодно вручают в Стокгольме людям, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств.

Напомним, что Тунберг эмоционально выступила на климатическом саммите ООН:

Она обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем можно говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете? "