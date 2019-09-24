Зеленский встретился с генсеком НАТО
24 сентября, 2019, 19:35
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом во время Генассамблеи ООН
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал главы государства.
"Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.
Во время встречи Зеленский также отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.
Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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