Зеленский встретился с генсеком НАТО

24 сентября, 2019, 19:35

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал главы государства.

"Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Во время встречи Зеленский также отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.