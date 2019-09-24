Зеленский в Нью-Йорке рассказал диаспоре о своих планах

24 сентября, 2019, 07:36

Об этом президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей сказал после завершения встречи, сообщает Укринформ.

Вечером в понедельник, 23 сентября, в рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН Зеленский провел свою первую встречу - посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.

"Президент был очень открыт с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по поводу Донбасса, Крыма", - отметил Футей.

Президент УККА сообщил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Зеленский приехал на встречу с диаспорой прежде всего, сразу с самолета.

По его словам, президент также рассказал о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", - пояснил глава УККА.

По словам Футея, Зеленский объяснил, что ожидает от встречи с президентом США прежде всего, открытости.

По словам президента УККА, в такой неприятный момент, когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтобы в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживали Украину, - так, как это всегда происходило до сих пор".