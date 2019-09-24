Президенты США и Польши обсудили, как остановить "Северный поток-2"

24 сентября, 2019, 12:21

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда обсудили, как помешать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря

Об этом сообщает DW.

В заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли говорится, что газопровод представляет угрозу безопасности Европы.

"Оба президента согласились, что "Северный поток-2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский газовый монополист "Газпром" рассчитывает, что газопровод "Северный поток-2" удастся ввести в эксплуатацию до конца года, несмотря на то, что Дания до сих пор не дала разрешения на его прокладку по ее территории.

Напомним, прокладка "Северного потоку-2" приближается к "тупиковой точке" на границе с Данией.