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Espreso.tvМир"Северный поток-2" приближается к "тупиковой точке" на границе с Данией

"Северный поток-2" приближается к "тупиковой точке" на границе с Данией


фото: nord-stream2
Судно Solitaire, что прокладывает трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, в следующем месяце подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода

Об этом говорится в статье Reuters.

Экипаж на борту Solitaire ожидает, что войдет в воды Дании в начале следующего месяца. Однако Дания еще не утвердила строительство трубопровода, который по плану должен начать транспортировку природного газа из России в Германию в конце этого года.

"Сейчас мы движемся в направлении датской границы, а затем рассчитываем на продолжение проекта от датского границы в Германию", - рассказал капитан Solitaire Кенни Гоубен.

Как отмечает агентство, в консорциуме с "Северного потока-2" ему заявили, что проект реализуется по графику, и они все еще надеются получить разрешение от Дании до того, как Solitaire войдет в ее воды.

По словам представителя "Северного потока-2" Ульриха Лиссека, в диалоге с Энергетическим агентством Дании "серьезных рисков или проблем не возникло".

Агентство отмечает, что любая задержка строительства трубопровода длиной 1230 км создаст неопределенность для компаний-партнеров проекта: немецких Uniper и Wintershall, англо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie.

Консорциум "Северный поток-2" ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и это сделает проект дороже на 660 млн евро.

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