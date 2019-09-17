"Северный поток-2" приближается к "тупиковой точке" на границе с Данией
Об этом говорится в статье Reuters.
Экипаж на борту Solitaire ожидает, что войдет в воды Дании в начале следующего месяца. Однако Дания еще не утвердила строительство трубопровода, который по плану должен начать транспортировку природного газа из России в Германию в конце этого года.
"Сейчас мы движемся в направлении датской границы, а затем рассчитываем на продолжение проекта от датского границы в Германию", - рассказал капитан Solitaire Кенни Гоубен.
Как отмечает агентство, в консорциуме с "Северного потока-2" ему заявили, что проект реализуется по графику, и они все еще надеются получить разрешение от Дании до того, как Solitaire войдет в ее воды.
По словам представителя "Северного потока-2" Ульриха Лиссека, в диалоге с Энергетическим агентством Дании "серьезных рисков или проблем не возникло".
Агентство отмечает, что любая задержка строительства трубопровода длиной 1230 км создаст неопределенность для компаний-партнеров проекта: немецких Uniper и Wintershall, англо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie.
Консорциум "Северный поток-2" ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и это сделает проект дороже на 660 млн евро.
- Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".
- После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.
- Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".
- 15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датскому энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019