Нацбанк призвал украинцев жаловаться, если банки навязывают им услуги

24 сентября, 2019, 11:33

В Национальном банке Украины призвали украинцев, которым финансовые учреждения навязывают сопутствующие услуги, вроде страхования или услуги нотариуса, жаловаться на такие случаи

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Около половины всех жалоб от потребителей на финансовые учреждения, которые поступают в Национальный банк, касаются навязывания ненужных услуг. Например, страхования, нотариальных услуг и тому подобное. Законодательство запрещает финансовым учреждениям навязывать услуги. Но на протяжении последних восьми лет ни один государственный орган не имел полномочий контролировать соблюдение этой нормы", - сообщают в Нацбанке.

Там отмечают, что после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг НБУ получил право и обязанность реагировать на жалобы потребителей. В частности, Нацбанк может применить санкции против тех финансовых учреждений, которые нарушают права потребителей.

Отметим также, что в соответствии с действующим законодательством, банки не имеют права заниматься страховой или нотариальной деятельностью, поэтому, когда они предлагают клиентам услуги по страхованию, банки выступают лишь посредниками со страховой компанией.