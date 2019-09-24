Нацбанк призвал украинцев жаловаться, если банки навязывают им услуги
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Около половины всех жалоб от потребителей на финансовые учреждения, которые поступают в Национальный банк, касаются навязывания ненужных услуг. Например, страхования, нотариальных услуг и тому подобное. Законодательство запрещает финансовым учреждениям навязывать услуги. Но на протяжении последних восьми лет ни один государственный орган не имел полномочий контролировать соблюдение этой нормы", - сообщают в Нацбанке.
Там отмечают, что после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг НБУ получил право и обязанность реагировать на жалобы потребителей. В частности, Нацбанк может применить санкции против тех финансовых учреждений, которые нарушают права потребителей.
Отметим также, что в соответствии с действующим законодательством, банки не имеют права заниматься страховой или нотариальной деятельностью, поэтому, когда они предлагают клиентам услуги по страхованию, банки выступают лишь посредниками со страховой компанией.
- Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект о защите прав финансовых услуг , которым банки обяжут раскрывать информацию о реальных кредитных ставках и комиссиях, которые платят потребители.
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